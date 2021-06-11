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Проект "Диспозиция" о присяге новобранцев
11.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Клятву на верность Родине во всех уголках Беларуси завтра произнесут тысячи новобранцев. Событие в соцсетях отдельные личности уже прокомментировали - среди них и противники армейской службы. О резонансе военной присяги Родине служить - в проекте "Диспозиция".
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Клятву на верность Родине во всех уголках Беларуси завтра произнесут тысячи новобранцев. Событие в соцсетях отдельные личности уже прокомментировали - среди них и...
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