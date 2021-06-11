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На станцию Минск-Пассажирский прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
11.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В столицу на станцию Минск-Пассажирский сегодня прибыл передвижной музей "Поезд Победы". Это масштабный историко-просветительский проект, который реализуется Белоруской железной дорогой и ОАО "Железные дороги России". Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Здесь и о героях Брестской крепости, и о партизанах, и о судьбе простого населения. Первый рейс поезда отправился с Белорусского вокзала Москвы 8 месяцев назад, за это время экспозицию посетили более 90 тысяч человек. Очередь дошла и до белорусов. Уникальную выставку посетила Светлана Чернова.
Девять вагонов-экспозиций - о том, что обязан знать каждый белорус. О том, какая судьбы у народа, какой ценой досталась Великая Победа, и кто они, наши герои. Чтобы отличать перевернутое, рафинированное и навязанное из вне от истины. Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл сегодня на станцию Минск-Пассажирский.
Маргарита Попова, координатор команды творческой мастерской по созданию проекта "Поезд Победы":
В экспозиции посетители встречают фигуры главных героев. Все воссоздано в натуральную величину. Это интерьеры вагонов и необычные эпизоды, вкрапления, которые не относятся к железной дороге, например, окоп - реконструкция окопа. Всего в вагоне более 100 фигур, множество медиаэкранов, большое количество оригинальных предметов. И это все может увидеть посетитель в непосредственной близости, потому что мы находимся в ограниченном пространстве вагона.
Экспозиция "Поезда Победы" создавалась около трех месяцев
Каждый вагон посвящен своей тематике, но все в хронологической последовательности. Вот мирная жизнь и счастливые советские граждане, а вот испуганный взгляд ребенка, после начала бомбежки в июне 1941-го. Борьба партизан, условия в концлагере, допрос с пытками, работа санчасти и Победа. Великая Победа, которую заслужил советский народ.
Все-таки мы победили и дали мир и свободу не только нашей родной стране, но и многим другим странам, которые, к сожалению, сейчас этот факт хотят забыть. Но для нас неважно, помнят они это или нет, для нас важно, чтобы мы об этом помнили и помнили наши детиТакого количества многофигурных композиций в скульптуре нет ни в одном музее мира. И это как подтверждение: тема войны и память о Великой Победе для народов Беларуси и России особенно важная. Для нас 22 июня не просто начала Великой Отечественной, это день, когда были сделаны первые шаги в сторону геноцида белорусского народа. И помнить об этом должен каждый.
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Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В столицу на станцию Минск-Пассажирский сегодня прибыл передвижной музей "Поезд...
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