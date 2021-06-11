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На станцию Минск-Пассажирский прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

11.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В столицу на станцию Минск-Пассажирский сегодня прибыл передвижной музей "Поезд Победы". Это масштабный историко-просветительский проект, который реализуется Белоруской железной дорогой и ОАО "Железные дороги России". Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Здесь и о героях Брестской крепости, и о партизанах, и о судьбе простого населения. Первый рейс поезда отправился с Белорусского вокзала Москвы 8 месяцев назад, за это время экспозицию посетили более 90 тысяч человек. Очередь дошла и до белорусов. Уникальную выставку посетила Светлана Чернова.

Девять вагонов-экспозиций - о том, что обязан знать каждый белорус. О том, какая судьбы у народа, какой ценой досталась Великая Победа, и кто они, наши герои. Чтобы отличать перевернутое, рафинированное и навязанное из вне от истины. Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл сегодня на станцию Минск-Пассажирский.

В 1941 году ей 19. Она пошла по стопам отца и стала машинистом поезда. Это рассказ юной Лидии - аудиогида. Образ собирательный, ее судьба - судьба всего народа. Вместе с Лидией и ее историями посетители проходят путь из вагона в вагон от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина.

Иммерсивная экспозиция предполагает полное погружение в инсценировку. Эффект присутствия создают объемный звук, трехмерные панорамы, голограммы, боевые сцены в виртуальной реальности. Можно фотографировать, трогать и слушать. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка. Над созданием "Поезда Победы" российские творческие группы трудились около трех месяцев.

Маргарита Попова, координатор команды творческой мастерской по созданию проекта "Поезд Победы":

В экспозиции посетители встречают фигуры главных героев. Все воссоздано в натуральную величину. Это интерьеры вагонов и необычные эпизоды, вкрапления, которые не относятся к железной дороге, например, окоп - реконструкция окопа. Всего в вагоне более 100 фигур, множество медиаэкранов, большое количество оригинальных предметов. И это все может увидеть посетитель в непосредственной близости, потому что мы находимся в ограниченном пространстве вагона.

Экспозиция "Поезда Победы" создавалась около трех месяцев

Каждый вагон посвящен своей тематике, но все в хронологической последовательности. Вот мирная жизнь и счастливые советские граждане, а вот испуганный взгляд ребенка, после начала бомбежки в июне 1941-го. Борьба партизан, условия в концлагере, допрос с пытками, работа санчасти и Победа. Великая Победа, которую заслужил советский народ.


Наталья Бочарова, замминистра науки и высшего образования России:

Все-таки мы победили и дали мир и свободу не только нашей родной стране, но и многим другим странам, которые, к сожалению, сейчас этот факт хотят забыть. Но для нас неважно, помнят они это или нет, для нас важно, чтобы мы об этом помнили и помнили наши детиТакого количества многофигурных композиций в скульптуре нет ни в одном музее мира. И это как подтверждение: тема войны и память о Великой Победе для народов Беларуси и России особенно важная. Для нас 22 июня не просто начала Великой Отечественной, это день, когда были сделаны первые шаги в сторону геноцида белорусского народа. И помнить об этом должен каждый.


Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Вы знаете, весь маршрут прошел молча. И внутри как будто экзамен сдавал. 22 июня, воскресенье 1941 год, все отдыхали, все праздновали, все думали, что ничего не произойдет, а оно произошло. Этот поезд, эти события, которые пережили наши деды и прадеды, должны нам говорить о том, что сохранить мир - это самое важное, что мы должны сделатьА заодно в очередной раз осознали, какой ценой поколению победителей досталось та Победа и то мирное небо, которое мы сегодня можем наблюдать ежедневно. До конца недели "Поезд Победы" будет в столице, а после - снова в путь. Оршу, Витебск, Полоцк, Гродно, Брест, Гомель. Показ экспозиции завершится в Могилеве в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В столицу на станцию Минск-Пассажирский сегодня прибыл передвижной музей "Поезд...
 
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