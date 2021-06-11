Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание института МВД

Источник материала: БT

Как и в законе бумеранга, который обязательно вернется, так и с неотвратимостью наказания. Нарушил - закон настигнет. Белорусские правоохранители устанавливают личности возможных подозреваемых в хулиганстве. Сегодня ночью неизвестные бросили бутылку с горючей смесью в дверь Могилевского института МВД. В результате ЧП никто не пострадал. По факту особо злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества возбуждены уголовные дела.