|
Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание института МВД
11.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как и в законе бумеранга, который обязательно вернется, так и с неотвратимостью наказания. Нарушил - закон настигнет. Белорусские правоохранители устанавливают личности возможных подозреваемых в хулиганстве. Сегодня ночью неизвестные бросили бутылку с горючей смесью в дверь Могилевского института МВД. В результате ЧП никто не пострадал. По факту особо злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества возбуждены уголовные дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как и в законе бумеранга, который обязательно вернется, так и с неотвратимостью наказания. Нарушил - закон настигнет. Белорусские правоохранители устанавливают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)