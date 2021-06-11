О шкурных интересах беглых, политическом цирке их кураторов и санкционном бумеранге Запада - Мария Петрашко

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Получается, что санкции уже становятся первичным признаком демократии "по-европейски". Ведь конкуренция в постковидном мире только растет. Как и растет борьба за ниши на мировых рынках. Чаще всего ограничения в адрес нашей страны предлагают якобы представители беглой оппозиции. Но все понимают, идеи и текстовки им подкидывают их западные хозяева. О шкурных интересах беглых, политическом цирке их кураторов и санкционном бумеранге Запада - в авторском комментарии Марии Петрашко (видео).







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