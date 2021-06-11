Запад делает акцент на Беларуси, чтобы отвести внимание от своих проблем

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Ничего оригинальнее, чем говорить на языке санкций, западные политики не придумали. А ведь каковы последствия, они прекрасно понимают! Страдают крупные компании, за которыми стоят сотни и тысячи простых семей. Вывести людей на улицы любой ценой. Такую задачу отрабатывают беглые. Что думают белорусы? И как относятся к попыткам нарушить работу предприятий, на которых они честно зарабатывают на жизнь? Мнения из регионов и взгляд на ситуацию - у Андрея Сыча.



Благополучие западных стран, развитый уровень потребления товаров и услуг является определенным эталоном. Рынок Европы для производителей любых товаров выглядит как заветная цель, ведь покупательская способность населения позволяет выгодно торговать на этой территории. Европейские политики это прекрасно понимают и используют экономические санкции в качестве инструмента для достижения своих целей.



Однако не многие задаются вопросом: чему или, точнее сказать, кому обязана западная цивилизация своим уровнем развития? Неужели жители Беларуси, России или Украины глупее или ленивее европейцев, раз не смогли обеспечить аналогичный уровень? На самом деле отличие не в этих показателях. Вопрос в накоплении первичного капитала, который дал стремительный рост развитию технологий и промышленности европейских стран. Вот только сформирован этот капитал был своеобразными методами: основой является открытый грабеж, торговля наркотиками и людьми. Со всего мира корабли свозили богатства в Европу.



Ренессанс колониализма сегодня испытывает на себе Беларусь

Ренессанс колониализма сегодня в полной мере испытывает на себе Беларусь. Республику не получилось взять силой с помощью государственного переворота, и в ход пошло экономическое давление. Основная задача - задушить наши предприятия, уничтожить производство и организовать безработицу. Это очевидно всем.



Белорусы не готовы равнодушно относиться к попытке обанкротить их предприятия.



Между тем протесты в Европе с горящими машинами и разбитыми витринами становятся обыденными событиями. Однако западные политики предпочитают акцентировать внимание именно на Беларуси. Делается это с совершенно понятной целью: увести внимание собственных граждан от внутренних проблем. Решая свои политические цели, европейские политики откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, нарушая все нормы международных отношений.

Беларусь имеет право самостоятельно выстраивать пути развития

Денис Михасев, депутат Могилевского районного Совета депутатов:



Целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь. Складывается впечатление, что под видом санкций хотят просто разрушить все, что создавалось годами нашими дедами и прадедами, уничтожить нашу суверенную страну. Мы призываем мировое сообщество выступить против любых посягательств на наше право самостоятельно выстраивать пути развития Республики Беларусь.Юрий Осипов, депутат Вороновского сельского Совета депутатов:



Наша страна суверенная, наша страна мирная, стабильная, системно развивается. Запад хочет разрушить нашу страну, разобщить наших людей, сделать нашу страну нищей, чтобы не было ни народа, ни государства. Мы понимаем, что творится, нас не надо вводить в заблуждение. Мы знаем, куда мы идем, и знаем, чего хотим.

Игорь Васильков, депутат Могилевского городского Совета депутатов:



Хотим обратиться ко всем жителям стран, которые не только нас окружают и граничат с нами, но и чуть дальше, чтобы они непредвзято относились к той ситуации, которая происходит у нас и под мнимой борьбой за демократию и прочие ценности не вели деструктивные диалоги в отношении нашей страны



Сообща против санкционного давления



Важно знать и понимать, что используя экономические санкции против Беларуси, коллективный Запад решает исключительно свои внутренние вопросы. За громкими речами о продвижении идеалов демократии прячутся уши старой доброй колониальной политики Европы. Расширение зоны влияния, уничтожение экономических конкурентов и получение дешевой рабочей силы с разоренных предприятий никак не укладывается в определение демократии. С разной интенсивностью, но практически всю историю существования суверенной Беларуси, мы находимся под "ласковой" опекой экономических санкций Запада. Было тяжело, но мы выстояли. Выстоим и в этот раз.

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