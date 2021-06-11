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Самые острые политические темы - в "Клубе редакторов"
11.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Наша страна готова к экономическим вызовам. А санкции против Беларуси - способ консолидации общества.
Об этом и не только поговорят эксперты "Клуба редакторов". Белорусское государство тесно интегрировано в европейскую экономическую систему, если для нас есть возможности на Востоке, то страны Прибалтики этими санкциями буквально гробят свою экономику.
Настоящий геополитический позор литовского депутата. Нелепый рекомендательный документ от Европейского парламента. А также кому и зачем выгодно создавать хаос у нас в стране и причем здесь Россия? Самые острые политические темы журналисты и политологи обсудят сразу после
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Наша страна готова к экономическим вызовам. А санкции против Беларуси - способ консолидации общества. Об этом и не только поговорят эксперты "Клуба редакторов"....
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