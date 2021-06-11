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В Гомеле наградили лучших журналистов региона

12.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Государственные СМИ сегодня - на страже национальных интересов и суверенитета страны. Такую мысль озвучил глава Администрации Президента на церемонии награждения лучших журналистов Гомельской области. Игорь Сергеенко отметил их передовое место среди регионов. За последний год  свой вклад в освещение жизни государства  достойно внесли и крупные СМИ, и небольшие районки, близкие своему читателю. На церемонии награждения лучших журналистов  отмечены и новые для них вызовы времени - борьба с фейками и подача достоверной информации на фоне попыток внести дестабилизацию в спокойную жизнь страны. За последний год  СМИ Полесского региона проявили эти качества в сотнях уникальных проектов. Многие сегодня были удостоены высоких наград. В целом  на сцене общественно-культурного центра вручили более двух десятков благодарностей, а также нагрудных знаков.

В Гомеле наградили лучших журналистов региона


Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: 
Журналисты - это настоящие бойцы информационного фронта.  2020 и нынешний год показывает, что государственные СМИ приобрели определенный опыт, созданы новые информканалы, активно идет работа в интернет-пространстве, противодействие деструктивным телеграм-каналам, которые дают недостоверную фейковую информацию блогерам различных направлений, поэтому от позиции всех представителей  центральных и региональных СМИ всех наших областей зависит информационный фон и настроение и то, как доводится достоверная, правдивая, выверенная информация до нашего населения

Сергей Беспалый, главный редактор редакции газеты "Гомельская правда":
За этим стоит много людей: журналисты, другие службы.   Каждый свой вклад в наше общее дело сделал. Мы знаем цену слова, ответственности, поэтому,  думаю, в будущем еще немало сделаем для своей Гомельщины и не только
Своеобразным подведением итогов  стала и выставка спецпроектов печатных изданий, посвященных Году народного единства.


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Теги: Минск
 
 
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Государственные СМИ сегодня - на страже национальных интересов и суверенитета страны. Такую мысль озвучил глава Администрации Президента на церемонии...
 
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