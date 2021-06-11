В Гомеле наградили лучших журналистов региона

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Государственные СМИ сегодня - на страже национальных интересов и суверенитета страны. Такую мысль озвучил глава Администрации Президента на церемонии награждения лучших журналистов Гомельской области. Игорь Сергеенко отметил их передовое место среди регионов. За последний год свой вклад в освещение жизни государства достойно внесли и крупные СМИ, и небольшие районки, близкие своему читателю. На церемонии награждения лучших журналистов отмечены и новые для них вызовы времени - борьба с фейками и подача достоверной информации на фоне попыток внести дестабилизацию в спокойную жизнь страны. За последний год СМИ Полесского региона проявили эти качества в сотнях уникальных проектов. Многие сегодня были удостоены высоких наград. В целом на сцене общественно-культурного центра вручили более двух десятков благодарностей, а также нагрудных знаков.















Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Журналисты - это настоящие бойцы информационного фронта. 2020 и нынешний год показывает, что государственные СМИ приобрели определенный опыт, созданы новые информканалы, активно идет работа в интернет-пространстве, противодействие деструктивным телеграм-каналам, которые дают недостоверную фейковую информацию блогерам различных направлений, поэтому от позиции всех представителей центральных и региональных СМИ всех наших областей зависит информационный фон и настроение и то, как доводится достоверная, правдивая, выверенная информация до нашего населения





За этим стоит много людей: журналисты, другие службы. Каждый свой вклад в наше общее дело сделал. Мы знаем цену слова, ответственности, поэтому, думаю, в будущем еще немало сделаем для своей Гомельщины и не только

Своеобразным подведением итогов стала и выставка спецпроектов печатных изданий, посвященных Году народного единства.









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