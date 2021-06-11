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Кобрин принимает культурно-спортивный фестиваль "Вытокi"
12.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Масштабный культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" сегодня в Кобрине продолжает молодежная образовательная программа. С помощью опытных менторов ребята из кобринских учреждений образования сегодня научились продвижению молодежных брендов.
Семинар по продвижению творческих и инновационных проектов
Юные авторы представили свои разработки и все получили практические советы. Авторы самых оригинальных работ получат возможность воплотить свои идеи на финальном этапе в Минске.
Николай Колосун, автор энергосберегающего проекта: "Я решил собрать такой проект, который бы экономил электричество путем модернизации освещения в помещениях. Вот данное устройство, для него корпус был распечатан на 3D-принтере. Внутри него стоят микроконтроллер и датчики разные. Cтоит датчик освещенности, и стоит датчик движения, при движении лампа включается. А если освещение восстанавливается, она выключается в течение 10 секунд".
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Масштабный культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" сегодня в Кобрине продолжает молодежная образовательная программа. С помощью опытных менторов ребята из...
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