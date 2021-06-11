Источник материала: БT

Масштабный культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" сегодня в Кобрине продолжает молодежная образовательная программа. С помощью опытных менторов ребята из кобринских учреждений образования сегодня научились продвижению молодежных брендов.

Семинар по продвижению творческих и инновационных проектов

Юные авторы представили свои разработки и все получили практические советы. Авторы самых оригинальных работ получат возможность воплотить свои идеи на финальном этапе в Минске.



Николай Колосун, автор энергосберегающего проекта: "Я решил собрать такой проект, который бы экономил электричество путем модернизации освещения в помещениях. Вот данное устройство, для него корпус был распечатан на 3D-принтере. Внутри него стоят микроконтроллер и датчики разные. Cтоит датчик освещенности, и стоит датчик движения, при движении лампа включается. А если освещение восстанавливается, она выключается в течение 10 секунд".



Одна из центральных площадок фестиваля 12 июня "Вытокі. Крок да Алімпу" - парк имени Суворова. Каждый желающий сможет проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Будет работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды". А завершится фестивальная программа вечерним гала-концертом с участием звезд белорусской эстрады.