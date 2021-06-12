Распространение фото – под запретом: что изменят в Гражданском кодексе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Министр юстиции Олег Слижевский рассказал подробности о том, каким будет новый Гражданский кодекс, глава Минюста дал комментарии по итогам совещания по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, состоявшегося накануне у президента.

Масштабная корректировка

Нынешний подход к корректировке Гражданского кодекса – наиболее масштабный с того момента, как он был принят, заявил министра, его цитирует СБ. Беларусь сегодня. Предложения по правкам были представлены президенту и еще будут рассмотрены парламентом, добавил он.

По словам Слижевского, коррективы обусловлены возникающими с течением времени новыми правоотношениями и необходимостью привести в соответствие уже принятые нормы в законодательные акты.

Что изменится в Гражданском кодексе

В частности, в Гражданском кодексе предлагается закрепить норму о том, что отдельные виды юридических лиц могут действовать на основании типового устава, который утверждается правительством, сообщил глава Минюста. Сегодня субъектам хозяйствования необходимо разрабатывать свой устав и затем представить его в разные инстанции.

"Планируется предоставить возможность, когда по желанию учредителей юридического лица можно не готовить непосредственно для себя свой индивидуальный устав, а воспользоваться типовым и при регистрации заявить, что действовать будут именно на его основании. Соответственно, этот документ никуда в государственные органы предоставлять будет не нужно", - сказал Слижевский.

Мелкие сделки и иностранные филиалы

Кроме того, несовершеннолетними лица в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать мелкие бытовые сделки с согласия одного законного представителя, максимальный предел для таких сделок будет составлять три базовые величины, пояснил министр.

Что касается иностранных организация, то они могут осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность на территории нашей страны посредством создания филиалов, при этом будет закреплено, что предпринимательская деятельность посредством представительств иностранных организаций осуществляться не может.

Распространение фотографий - под запретом

Новая статья Гражданского кодекса будет предусматривать дополнительную охрану изображений граждан, и коснется распространения их фотографий, в том числе и в интернете, дал пояснения министр.

"Статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина, за исключением тех случаев, если это не общая фотография в общественном месте", сказал Слижевский.

После согласия главы государства на внесение проекта Гражданского кодекса в парламент, его будет рассматривать сначала Палата представителей, а затем Совет Республики.

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