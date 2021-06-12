Источник материала: БT

Патриоты Беларуси сегодня снова объединятся в республиканском автопробеге "За единую Беларусь!". Присоединиться к акции может каждый желающий.

Стартовал автопробег из Могилева в 9:30 с парковки "Е-Сити". В Рогачевском районе в агрогородке Довск к колонне смогут присоединиться единомышленники. В Гомеле участников автопробега ждет экскурсия по дворцово-парковому комплексу Румянцевых - Паскевичей. А завершится автопробег возложением цветов к мемориальному комплексу "Красный Берег", построенному на месте детского концлагеря. Из двух тысяч узников выжить удалось лишь единицам.



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