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День многонациональной России отметит сегодня Минск
12.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
День многонациональной России отметит сегодня и Минск. Подготовлена большая программа. В полдень в крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, церемония передачи земли с мест упокоения белорусов, павших в годы Крымской войны. В 15:00 на площадке Верхнего города - выступления ансамблей национальных диаспор народов России, а также выставка художников "Пора цветения". Вечером в 20:00 с концертной программой выступит Санкт-Петербургский театр песни и танца "Морошка" и Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.
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День многонациональной России отметит сегодня и Минск. Подготовлена большая программа. В полдень в крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах,...
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