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От санкционного давления страдают простые белорусы

12.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские парламентарии накануне обратились к международному сообществу с призывом непредвзято оценить ситуацию, которая складывается вокруг нашей страны. Депутаты всех уровней и сенаторы призывают к открытому и откровенному диалогу, а не к разрыву отношений.

Виктор Дорожкин, председатель Витебского районного Совета депутатов:

Отлично понимаем, для чего это все делается. Мы работаем на земле, растим хлеб, производим продукцию и многим это очень не нравится. Санкции, прежде всего, бьют по организациям и предприятиям, по экономике, а на предприятиях коллективы, зарплата, а за коллективами семьи, наша земля, это должна быть наша земля. И на этой земле наш народ должен быть хозяином



Юрий Алексей, депутат Гродненского областного Совета депутатов:

В первую очередь отразится на белорусах. Если останавливать наши флагманы, те, которые дают заработать нашим людям, то пострадают напрямую люди. Мы просим европейское сообщество, просим депутатов обратить на это внимание, не затягивать этот вопрос, потому что это проблематично

 
 
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Белорусские парламентарии накануне обратились к международному сообществу с призывом непредвзято оценить ситуацию, которая складывается вокруг нашей страны....
 
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