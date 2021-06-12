Посол Лукьянов: Беларусь и Россия должны защищать свои исторические победы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Евгений Лукьянов заявил о важности сохранения исторической правды.

"Мы должны знать и помнить нашу историю, и до тех пор пока мы ее помним, у нас есть будущее", - подчеркнул посол на церемонии во Всехсвятском храме в Минске.

Глава российской дипмиссии в Минске сегодня принял участие в церемонии размещения в крипте Всехсвятскго храма капсулы с землей белорусов, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов.

"То, что это событие совпало с Днем России, лишний раз подтверждает преемственность истории",- сказал он.

Российский дипломат также отметил, что две страны - Беларусь и Россия - должны уметь защищать историческую память.

"Мы должны защищать нашу историческую память, нашу правду, не замалчивать наши поражения, исправлять их и никому не позволять запятнать или замарать, или так скажем, "зафотошопить" наши победы", - подчеркнул посол.

Флаг над Рейхстагом был красного цвета, и только политические дальтоники не могут это разглядеть, подчеркнул дипломат. "Мы, и россияне, и белорусы, этим заболеванием не страдаем", сказал посол.

Подалтарная Крипта, в которой находятся останки воинов, белорусов, погибших в сражениях трех войн - Отечественной 1812, Первой мировой и ВОВ 1941-1945 годов, не имеет аналогов в мире. Первые останки воинов были захоронены здесь в 2010 году. С сегодняшнего дня в ней будет находиться земля из Севастополя, где в 1853-1856 году погибли белорусы, воевавшие в тех сражениях. Накануне ее доставили из этого героического города. Как пояснили Sputnik в Всехсвятском храме, теперь церковь будет молиться за этих воинов "веки вечные".

В мероприятии, кроме представителей российского посольства, приняли участие ветераны, а также белорусы Крыма.

Единство истории

В свою очередь настоятель Всехсвятского храма протоирей Федор Повный отметил символичность того, что именно в День России прошло данное мероприятие.

"Погибшие в Восточной войне 1853-1856 годов белорусы - это русская армия, и лежат белорусы на русском кладбище, и защищали они Крым, Кавказ, Дунай, как русские по духу люди. Они также проявляли чудеса мужества и стойкости. Они в лучших воинских и православных традициях Руси не боялись смерти, а боялись недостойно умереть", - сказал протоиерей Федор Повный.

По словам священнослужителя, для нас, современных белорусов, важна эта деталь - это наши соотечественники, и "нам нужно сохранить о них и этом событии память для наших потомков как свидетельство братства с русскими людьми, не только по духу, но и по крови, как страницу общей истории", сказал Повный.

"Исконно Россия, даря народам мир, не заставляла менять национальную идентичность, но сохраняла самобытность, так поступают только братья",- подчеркнул настоятель храма.

И, видимо, логично и глубоко символично, что закладка капусты в память о павших белорусах при первой осаде Севастополя проходит в День России, отметил настоятель. Это день свидетельствует о нашем тесном духовном единстве, при этом подчеркивая суверенность каждого народа и право оставаться собой, резюмировал он.

Протоиерей Федор Повный провел для посла РФ экскурсию по храму. Всехсвятская церковь является одним из величественных храмов белорусской столицы. Алтарь храма освятил Святейший Патриарх Всея Руси Кирилл несколько лет назад во время своего патриаршего визита в Минск.

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