В Логойске стартовала гонка на выживание Bison Race

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Сквозь непреодолимые лесные чащи и гонки на различную степень сложности. На финише забега на выживание Bison Race оказываются самые стойкие, которые пройдут около двух десятков серьезных испытаний и проверят свою силу духа и выносливость. Один из самых непростых в Европе подобных беговых фестивалей накануне стартовал в горнолыжном центре в Логойске. На гонки всех трех дней заявились около 1 500 бегунов. Причем ни ковидные проблемы, ни логистические неурядицы не помешали приехать гостям из России, Украины, Китая, Чехии, Латвии, Польши, Казахстана и Турции. Белорусы - само собой.

Забег на выживание в Логойске продолжается в эти минуты. Подробности - в следующем выпуске новостей. А большой материал - сегодня в "Панораме".