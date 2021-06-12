ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Логойске стартовала гонка на выживание Bison Race

12.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сквозь непреодолимые лесные чащи и гонки на различную степень сложности. На финише забега на выживание Bison Race оказываются самые стойкие, которые пройдут около двух десятков серьезных испытаний и проверят свою силу духа и выносливость. Один из самых непростых в Европе подобных беговых фестивалей накануне стартовал в горнолыжном центре в Логойске. На гонки всех трех дней заявились около 1 500 бегунов. Причем ни ковидные проблемы, ни логистические неурядицы не помешали приехать гостям из России, Украины, Китая, Чехии, Латвии, Польши, Казахстана и Турции. Белорусы - само собой.

Забег на выживание в Логойске продолжается в эти минуты. Подробности - в следующем выпуске новостей. А большой материал - сегодня в "Панораме".

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сквозь непреодолимые лесные чащи и гонки на различную степень сложности. На финише забега на выживание Bison Race оказываются самые стойкие, которые пройдут около двух...
 
Новости дня
Новости общества
 
Группу нелегалов задержали лидские пограничники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by