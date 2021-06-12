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В самом сердце Минска открывается и выставка российских и белорусских художников "Пора цветения". Лейтмотив экспозиции - цветочная тематика. Картины выполнены преимущественно в стиле абстрактного экспрессионизма.

Российско-белорусский арт-проект "Пора цветения" - это разрыв шаблона традиционной концепции проведения художественных выставок. Мероприятие продлится до 30 июня.