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Выставка белорусских и российских художников "Пора цветения" в Минске
12.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В самом сердце Минска открывается и выставка российских и белорусских художников "Пора цветения". Лейтмотив экспозиции - цветочная тематика. Картины выполнены преимущественно в стиле абстрактного экспрессионизма.
Российско-белорусский арт-проект "Пора цветения" - это разрыв шаблона традиционной концепции проведения художественных выставок. Мероприятие продлится до 30 июня.
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В самом сердце Минска открывается и выставка российских и белорусских художников "Пора цветения". Лейтмотив экспозиции - цветочная тематика. Картины выполнены...
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