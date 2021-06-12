В. Гигин о санкциях: Мы эту историю переживаем не один десяток лет

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О том, что санкции - это давно отработанный способ заставить страну ползать на коленях, подтвердил в своем спиче на одном из российских каналов и политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. Вот как он прокомментировал возведение барьеров против Беларуси (видео).