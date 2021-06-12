В. Бегун: Белорусская диаспора в Украине осуждает санкционную политику Запада

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Санкционная политика Запада в отношении Беларуси вызывает недоумение не только внутри страны, но и за ее пределами. Белорусская диаспора Украины осуждает несправедливые и контрпродуктивные санкции Европейского союза. Заявил нашему телеканалу заместитель председателя Всеукраинского союза белорусов Василий Бегун.

Василий Бегун, зампредседателя Всеукраинского союза белорусов (Украина):

Эти санкции - коренные их причины политические. Чем они могут задавить? Только такими санкциями. Я бы сказал, как наш Президент Лукашенко говорит, идет необъявленная война. Это кибератаки разные, санкции, но как показывает опыт России, эти санкции привели к усилению государства, будем надеяться, что и у нас так произойдет. Найдем другие рынки, может, больше заказов будет поступать из России, и Республика Беларусь выстоит, я в этом уверен на 100 %. Никто из белорусов не поддерживает санкции, все их осуждают, все желают нашему народу выйти из этой ситуации с победой, и мы уверены, что так и будет.