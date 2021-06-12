Торжественные церемонии принятия присяги состоялись практически во всех воинских частях

Источник материала: БT

Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше четырех тысяч военнослужащих, которых призвали на срочную службу и в резерв.

Торжественные церемонии состоялись практически во всех воинских частях. По традиции самая масштабная прошла в 72-м гвардейском объединенном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Здесь слова присяги произнесли 1 300 военных.

После принятия присяги у молодого пополнения первое увольнение.