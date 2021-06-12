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Торжественные церемонии принятия присяги состоялись практически во всех воинских частях
12.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше четырех тысяч военнослужащих, которых призвали на срочную службу и в резерв.
Торжественные церемонии состоялись практически во всех воинских частях. По традиции самая масштабная прошла в 72-м гвардейском объединенном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Здесь слова присяги произнесли 1 300 военных.
После принятия присяги у молодого пополнения первое увольнение.
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Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше четырех тысяч военнослужащих, которых призвали на срочную службу и в резерв. Торжественные церемонии...
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