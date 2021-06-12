ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Интерактивный передвижной музей "Поезд Победы" до 13 июня в столице, далее экспозиция отправится по городам Беларуси

12.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В столицу на станцию Минск-Пассажирский накануне прибыл передвижной музей "Поезд Победы".

Уникальная экспозиция, организованная Белорусской железной дорогой совместно с ОАО "Российские железные дороги" основана на эффекте присутствия. Девять вагонов состава посвящены различным тематикам. Подвигам защитников Брестской крепости, условиям содержания в концлагерях, жизни простого народа и, конечно же, Великой Победе. В экспозиции использованы объемный звук, спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, трехмерная графика. Посетители получают аудиогид, где рассказ ведется от лица юной машинистки Лидии, судьба которой олицетворяет судьбу белорусского народа.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске:
76 лет прошло с тех пор, как окончилась война. Меняются поколения, и эстафету памяти берет молодежь в свои руки. Молодежная политика Союзного государства направлена на укрепление традиционных ценностей, на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. В рамках СГ есть огромный опыт обмена практиками и, конечно же, российский проект "Поезд Победы" - это не только передвижной музей, это не только уникальная экспозиция, это платформа гражданско-патриотического воспитания

До конца недели поезд будет находиться в Минске, далее экспозиция отправится по городам Беларуси: в Оршу, Витебск, Полоцк, Гродно. Показ завершится в Могилеве в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Посещение экспозиции осуществляется по пригласительным билетам.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В столицу на станцию Минск-Пассажирский накануне прибыл передвижной музей "Поезд...
 
Новости дня
Новости общества
 
Автопробег "За единую Беларусь!" стартовал в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by