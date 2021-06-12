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Интерактивный передвижной музей "Поезд Победы" до 13 июня в столице, далее экспозиция отправится по городам Беларуси
12.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В столицу на станцию Минск-Пассажирский накануне прибыл передвижной музей "Поезд Победы".
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске:
До конца недели поезд будет находиться в Минске, далее экспозиция отправится по городам Беларуси: в Оршу, Витебск, Полоцк, Гродно. Показ завершится в Могилеве в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Посещение экспозиции осуществляется по пригласительным билетам.
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Интерактивный передвижной музей "Поезд Победы" до 13 июня в столице, далее экспозиция отправится по городам Беларуси
Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В столицу на станцию Минск-Пассажирский накануне прибыл передвижной музей "Поезд...
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