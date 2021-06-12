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По традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
12.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович. В столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.
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В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович. В столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.
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