Источник материала: БT

Сегодня в эфире "Беларусь 1" - шестые "Крылья победы" . Специальный проект Белтелерадиокомпании отсылает к августу 1941-го. Как небесному тихоходу - знаменитому и самому массовому в мире самолету У-2 - удавалось виртуозно совершать полеты в глубокий тыл противника? И почему авиация стала фактически единственным и основным каналом связи партизан с Большой землей? Авторы проекта, основываясь на воспоминаниях и документах, расскажут, как создавали десятки аэродромов в тяжелых военных условиях, доставляли оружие для 20 тысяч партизан и с ними вместе спасали детей с захваченных территорий.

Об авиаоперации "Звездочка", спасшей из Полоцко-Лепельсой зоны детский дом, истории портрета героя Советского Союза Валентины Гризодубовой и подвигах белорусских летчиков, узнаете сегодня сразу после "Панорамы" .







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