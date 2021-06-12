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В эфире "Беларусь 1" "Крылья Победы". Авиаоперация "Звездочка"

12.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в эфире "Беларусь 1" - шестые "Крылья победы". Специальный проект Белтелерадиокомпании отсылает к августу 1941-го. Как небесному тихоходу - знаменитому и самому массовому в мире самолету У-2 - удавалось виртуозно совершать полеты в глубокий тыл противника? И почему авиация стала фактически единственным и основным каналом связи партизан с Большой землей? Авторы проекта, основываясь на воспоминаниях и документах, расскажут, как создавали десятки аэродромов в тяжелых военных условиях, доставляли оружие для 20 тысяч партизан и с ними вместе спасали детей с захваченных территорий.

Об авиаоперации "Звездочка", спасшей из Полоцко-Лепельсой зоны детский дом, истории портрета героя Советского Союза Валентины Гризодубовой и подвигах белорусских летчиков, узнаете сегодня сразу после "Панорамы".


Смотрите также:

"Крылья Победы". 5-я серия

"Крылья Победы". 4-я серия

"Крылья Победы". 3-я серия

"Крылья Победы". 2-я серия

"Крылья Победы". 1-я серия


 
 
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Сегодня в эфире "Беларусь 1" - шестые "Крылья победы". Специальный проект Белтелерадиокомпании отсылает к августу 1941-го. Как небесному тихоходу - знаменитому и самому...
 
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