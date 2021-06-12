|
В эфире "Беларусь 1" "Крылья Победы". Авиаоперация "Звездочка"
12.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в эфире "Беларусь 1" - шестые
Об авиаоперации "Звездочка", спасшей из Полоцко-Лепельсой зоны детский дом, истории портрета героя Советского Союза Валентины Гризодубовой и подвигах белорусских летчиков, узнаете сегодня сразу после
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в эфире "Беларусь 1" - шестые "Крылья победы". Специальный проект Белтелерадиокомпании отсылает к августу 1941-го. Как небесному тихоходу - знаменитому и самому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)