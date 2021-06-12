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"Молодечно-2021": во второй день в программе концерты, театральные, музыкальные и поэтические встречи

12.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Молодечно второй день Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. В программе праздничных мероприятий концерты, театральные, музыкальные и поэтические встречи. А также молодежные интерактивы и флешмобы. Ярким событием форума стал гала-концерт "Молодичок" зажигает звезды". На сцене Молодечненского дворца культуры выступили лауреаты XI открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Молодичок-2021". Первоначально в творческом состязании приняли участие 60 исполнителей от 6 до 18 лет. Победители порадовали гостей фестиваля своим талантом.

Сегодня вечером на сцену Летнего амфитеатра выйдут звезды белорусской эстрады и победители конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни-2021. Завтра вниманию участников и гостей форума - концерт белорусского государственного ансамбля "Песняры", посвященный 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Владимира Мулявина.

 
 
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В Молодечно второй день Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. В программе праздничных мероприятий концерты, театральные, музыкальные и поэтические...
 
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