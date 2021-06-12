Евгений Лукьянов: Мы должны защищать нашу историческую память

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Общие исторические корни и героические подвиги народов. Минск сегодня отмечает День многонациональной России. Одно из ключевых мероприятий можно охарактеризовать духовным единством братских народов. В крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, заложили капсулу с землей с мест упокоения белорусских воинов, погибших в Крымской войне.

В Минск ее доставила белорусская диаспора Крыма. Событие знаковое. По сути, белорусы, павшие, защищая наше общее Отечество, вернулись на родную землю. Ведь сегодня, в эпоху политического дальтонизма, Беларусь и Россия должны защищать свои исторические победы.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:



Мы должны знать и помнить нашу историю, и до тех пор, пока мы ее помним, у нас есть будущее. То, что это событие совпало с Днем России, лишний раз подтверждает преемственность истории. Мы должны защищать нашу историческую память, нашу правду, не замалчивать наши поражения, исправлять их и никому не позволять запятнать или замарать, или так скажем, зафотошопить наши победы

В свою очередь настоятель Всехсвятского храма Федор Повный считает, что для современных белорусов важно сохранить память о павших и о событии как свидетельство братства с русскими людьми, не только по духу, но и по крови.