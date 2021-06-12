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Мемориальную доску в честь С. Притыцкого обновили
12.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Артефакт поколений. Мемориальную доску в честь Сергея Притыцкого (знаменитого государственного деятеля и подпольщика) заменили на новую. Инициатором мероприятия выступил Молодежный парламент.Новая мемориальная доска сохранила очертания и размеры прежней, но с небольшими нововведениями. Участники уверены, напоминание о настоящих героях Беларуси необходимо передавать и молодому поколению. Все это в рамках проекта "Историческая память". Сегодня это важный для страны вопрос, ведь историей манипулируют и зачастую просто переписывают под себя другие страны.
Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Роль Притыцкого и личность Притыцкого требуют еще большего увековечивания, потому что те нападки, которые сегодня происходят на нашу страну, они действительно когда-то уже повторялись: когда-то нашу страну разделили, когда-то наша нация была разделена. И путем, колоссальным путем белорусов, трудом белорусов люди действительно гибли за воссоединение нашей страны. Сегодня мы говорим, что наша нация, наш народ единыЗавтра 50 лет со дня смерти Сергея Притыцкого. Парню из крестьянской семьи выпала крайне нелегкая судьба. Он побывал в тюрьме, партизаном активно воевал во времена Великой Отечественной войны, а после занимал самые высокие посты в Верховном Совете БССР. Напомним, что в честь Притыцкого названа одна из самых больших улиц Минска.
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Артефакт поколений. Мемориальную доску в честь Сергея Притыцкого (знаменитого государственного деятеля и подпольщика) заменили на новую. Инициатором мероприятия...
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