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Артефакт поколений. Мемориальную доску в честь Сергея Притыцкого (знаменитого государственного деятеля и подпольщика) заменили на новую. Инициатором мероприятия выступил Молодежный парламент.Новая мемориальная доска сохранила очертания и размеры прежней, но с небольшими нововведениями. Участники уверены, напоминание о настоящих героях Беларуси необходимо передавать и молодому поколению. Все это в рамках проекта "Историческая память". Сегодня это важный для страны вопрос, ведь историей манипулируют и зачастую просто переписывают под себя другие страны.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Роль Притыцкого и личность Притыцкого требуют еще большего увековечивания, потому что те нападки, которые сегодня происходят на нашу страну, они действительно когда-то уже повторялись: когда-то нашу страну разделили, когда-то наша нация была разделена. И путем, колоссальным путем белорусов, трудом белорусов люди действительно гибли за воссоединение нашей страны. Сегодня мы говорим, что наша нация, наш народ едины

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мемориальную доску в честь С. Притыцкого обновили Артефакт поколений. Мемориальную доску в честь Сергея Притыцкого (знаменитого государственного деятеля и подпольщика) заменили на новую. Инициатором мероприятия...