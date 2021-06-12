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В Гродно новобранцев поздравил председатель Госпогранкомитета

12.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Клятву на верность белорусскому народу принесли более 800 пограничников нового пополнения. В Гродно новобранцев поздравил председатель Госпогранкомитета. Анатолий Лаппо подчеркнул, что, несмотря на современное техническое оснащение, в пограничном деле основой остается человек. Именно от профессионализма каждого в зеленой фуражке напрямую зависит надежность охраны государственных рубежей.

При отборе для службы на границе особое внимание обращали на образование, социальную характеристику, моральные качества и даже семейное положение.

 
Теги: Гродно
 
 
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Клятву на верность белорусскому народу принесли более 800 пограничников нового пополнения. В Гродно новобранцев поздравил председатель Госпогранкомитета....
 
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