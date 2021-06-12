Источник материала: БT

Два региона Беларуси сегодня объединили свои стремления в масштабном автопробеге "За единую Беларусь!" Автоколонна стартовала из Могилева и двигалась через Довск в город над Сожем. По пути в Гомель к ним присоединялись единомышленники. Всего около 200 машин. В их маршруте 5 главных точек, каждая хранит историю нашей страны. Всего участники акции сегодня преодолеют 420 километров. К слову, подготовка к такому масштабному автопробегу длилась целый месяц.

Александр Венцкевич, житель г. Минска: "Я родом из Минска, там проживаю, часто приезжаю к друзьям - здесь уже не в первый раз, так как пробеги часто проходят и в Гомеле. Очень красивый город, понравился с первого взгляда, добродушные жители. На самом деле я видел, что происходило в Минске, работал рядышком - было неприятно... и когда ты уже приезжаешь с флагом, со своим белорусским - тебя так радушно встречают! Это неописуемое ощущение - ты получаешь просто массу эмоций!"

Юлия Малова, жительница г. Гомеля: "Активно участвую в автопробегах в поддержку нашего Президента, начиная с первых митингов, которые были в августе. Потому что мы понимаем, насколько важен тот путь, который мы прошли к становлению своей государственности. Прошло не одно поколение, и будем поддерживать и делать все возможное, что в наших силах, чтобы сохранить нашу процветающую Беларусь".

Сейчас участники автопробега на пути к мемориальному комплексу "Красный Берег", чтобы возложить цветы в память о жертвах Великой Отечественной войны.





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