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Депутаты всех уровней и сенаторы призывают к открытому и откровенному диалогу

12.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские парламентарии накануне обратились к международному сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию. Депутаты всех уровней и сенаторы призывают к открытому и откровенному диалогу, а не к разрыву отношений.

Игорь Васильков, депутат Могилевского городского Совета депутатов:

Мы призываем все мировое сообщество к тому, чтобы непредвзято смотрели на ту ситуацию, которая складывается у нас, и не вмешивались в наши дела. Хочется сказать радужной цветной Европе, что жители Беларуси имеют стальную скорлупу. Нам есть что терять, мы в прошлом веке дважды восстанавливали свою страну из руин после Великой Отечественной войны (1941-1945), а также в 1991 году, когда развалился Советский Союз. Мы знаем, как оно было и как оно стало, поэтому возвращаться в развалины, в руины, мы не хотим

Юрий Осипов, депутат Вороновского сельского Совета депутатов: 

Беглые белорусы раскачивают лодку, хотят перемен, скажите, каких? Медицина работает, образование работает, транспорт ходит, люди зарплату получают - какие нужны перемены? Мы это все прекрасно видим, видим Украину, видим другие государства. Я считаю, что мы должны свою республику отстаивать всеми возможными методами

 
 
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Белорусские парламентарии накануне обратились к международному сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию. Депутаты...
 
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