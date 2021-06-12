Источник материала: БT

Десятки машин и маршрут в 420 километров. Сегодня в Беларуси состоялся традиционный автопробег. Два региона - Гомельский и Могилевский - объединили свои стремления под лозунгом "За единую Беларусь!". Автомобили украсили национальной символикой. Стартовала колонна из Могилева и двигалась через Довск в город над Сожем. В маршруте пять остановок. Кульминационная точка - мемориал в Красном Береге. В 1944-м это место стало кошмаром. Нацисты создали здесь детский концлагерь. Через пересыльный пункт прошло более 15 тысяч детей. В дальнейшем их использовали как доноров крови для немецких солдат. Участники автопробега возложили к мемориалу живые цветы.











Сегодня мы взяли с собой своих маленьких детей, чтобы они знали. Никто не забыт и ничто не забыто. Это надо знать и помнить, это очень важно. Мы не должны повторять ошибок прошлого, и я хочу сказать одной фразой: эволюция лучше, чем революция. Я не хочу, чтобы мои дети это видели, хочу мирное небо над головой, а мы живем в самой красивой стране! Поверьте, нам есть с чем сравнивать.



Мы сами из Рогачева, решили посвятить себя путешествию такому, потому что мы поддерживаем нашего Президента, наши символы и мы участвуем практически во всех автопробегах за нашу единую Беларусь.



Самое главное - это мир в нашей стране, мир нашим детям, нашим будущим поколениям. Только за это! За стабильность. Жить в мирной стране - это счастье.



В Гомеле участники автопробега посетили дворцово-парковый ансамбль и прошли по залам княжеского имения Румянцевых и Паскевичей.



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