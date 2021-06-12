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Участники автопробега "За единую Беларусь!" преодолели 420 км
12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Десятки машин и маршрут в 420 километров. Сегодня в Беларуси состоялся традиционный автопробег. Два региона - Гомельский и Могилевский - объединили свои стремления под лозунгом "За единую Беларусь!". Автомобили украсили национальной символикой. Стартовала колонна из Могилева и двигалась через Довск в город над Сожем. В маршруте пять остановок. Кульминационная точка - мемориал в Красном Береге. В 1944-м это место стало кошмаром. Нацисты создали здесь детский концлагерь. Через пересыльный пункт прошло более 15 тысяч детей. В дальнейшем их использовали как доноров крови для немецких солдат. Участники автопробега возложили к мемориалу живые цветы.
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Десятки машин и маршрут в 420 километров. Сегодня в Беларуси состоялся традиционный автопробег. Два региона - Гомельский и Могилевский - объединили свои стремления...
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