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Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше 5 тыс. молодых белорусов

12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Военная присяга - это обещание защищать свою страну, своих родных и те ценности, которые мы сохраняем и передаем из поколения в поколение. Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше 5 тысяч молодых белорусов, которых призвали в армию на срочную службу и в резерв, а также в погранвойска.  

Защитник Отечества - какой смысл сейчас мы вкладываем в эти слова? Теперь это не просто человек с оружием. Главное - вооружить сознание, ведь в наши дни оккупируют не только территории, а умы людей. Этот факт необходимо учитывать в полной мере, что прекрасно понимают и в военном ведомстве. Кто они - наши защитники Отечества? 

С военного плаца, где торжественно поклялись защищать Родину, - Владимир Королев.  Сегодня многие родители призывников ненароком вспомнили: ведь служил даже дед. То, что такое моральный дух и патриотизм, белорусы показали миру в годы Великой Отечественной, когда против фашизма поднялась вся страна. На берегах Буга и Двины, Березины, Свислочи и Немана в боях уничтожено больше оккупантов, чем всеми странами антигитлеровской коалиции на Западе. Спустя десятилетия мирного неба многие все равно хотят почувствовать себя солдатом. Для них военный - звучит гордо.

Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше 5 тыс. молодых белорусов


Принятие присяги - важный воинский ритуал, который белорусские военные чтят, помнят и, безусловно, любят

С юридической точки зрения лишь после этого новобранец становится полноправным военнослужащим. Клятву на верность Родине сегодня произнесли более 4 тысяч человек, которых призвали на срочную службу и в резерв. Торжественный ритуал прошел практически во всех воинских частях. По традиции самая масштабная церемония - в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. В крупнейшей учебке страны слова присяги произнесли почти 1 300 военнослужащих.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
На сегодняшний день наша белорусская армия на 60 % контрактная. Сейчас порядка 500 человек изъявили желание заключить контракт, не проходя службу в армии. В нашей стране создана система, когда молодой человек имеет право выбора, как он будет отдавать свой конституционный долг и как будет получать военно-учетную специальность и проходить службу в армии. 

Модернизация белорусской армии

Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше 5 тыс. молодых белорусов


Последние годы белорусская армия серьезно меняется - полным ходом идет модернизация боевой техники, внедряются передовые технологии. Но всегда главным для ведомства был человек. Никто не будет любить и защищать Родину в условиях угнетения и бедности. Армия своим примером должна показывать, как развивается страна и общество. Это понимают прапорщики и офицеры, это видят и родители новобранцев. 

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Особенность этого весеннего призыва: мы проводим эксперимент, новшество. Ряд молодых людей, которые обучаются в высших с/х учреждениях, по собственному желанию  получил право добровольно отказаться от отсрочки и пройти воинскую службу в резерве во время каникул. 

Пограничники приняли военную присягу 

Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше 5 тыс. молодых белорусов


В Гродно новобранцев поздравлял председатель Госпогранкомитета. Анатолий Лаппо подчеркнул, что несмотря на современное техническое оснащение, в пограничном деле основой остается человек. Именно от профессионализма каждого из них напрямую зависит надежность охраны государственных рубежей. Клятву на верность принесли более 800 человек нового пополнения. После обучения по различным воинским специальностям зеленые береты приступят к непосредственной охране рубежа.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Ребята хотят служить, у ребят глаза горят освоить воинскую специальность. В этом году кампания прошла организованно. Накануне мы отобрали достойных людей, ведь не каждому гражданину дано право ходить по первым метрам нашей земли.

80 лет с начала войны - повод для памяти и, скорее, импульс к защите истории, которую порой пытаются исковеркать или попросту перевернуть. Принизить героев и саму Победу. У нас против фальсификаци есть неоспоримое по своей духовной силе оружие - ветераны! Когда говорят живые свидетели, не слышно никаких псевдоисториков. Отрадно слышать, что и многие новобранцы - настоящие патриоты своей Родины. 

Обороняя ушедший день, белорусы остаются солдатами памяти и долга. Ведь когда нет опоры, под ногами и в сердце, не построишь страну. Если в армии это понимание приходит, человек остается защитником Отечества навсегда.

После окончания торжественного мероприятия военнослужащие нового пополнения отправятся в свое первое увольнение. Впереди у новобранцев учеба, участие в маневрах, а также все то, что сами военные называют армейскими буднями. 

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Теги: Гродно
 
 
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Военная присяга - это обещание защищать свою страну, своих родных и те ценности, которые мы сохраняем и передаем из поколения в поколение. Клятву на верность Родине...
 
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