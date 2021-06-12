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Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше 5 тыс. молодых белорусов
12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Военная присяга - это обещание защищать свою страну, своих родных и те ценности, которые мы сохраняем и передаем из поколения в поколение. Клятву на верность Родине сегодня произнесли свыше 5 тысяч молодых белорусов, которых призвали в армию на срочную службу и в резерв, а также в погранвойска.
Модернизация белорусской армии
Последние годы белорусская армия серьезно меняется - полным ходом идет модернизация боевой техники, внедряются передовые технологии. Но всегда главным для ведомства был человек. Никто не будет любить и защищать Родину в условиях угнетения и бедности. Армия своим примером должна показывать, как развивается страна и общество. Это понимают прапорщики и офицеры, это видят и родители новобранцев.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Особенность этого весеннего призыва: мы проводим эксперимент, новшество. Ряд молодых людей, которые обучаются в высших с/х учреждениях, по собственному желанию получил право добровольно отказаться от отсрочки и пройти воинскую службу в резерве во время каникул.
Пограничники приняли военную присягу
В Гродно новобранцев поздравлял председатель Госпогранкомитета. Анатолий Лаппо подчеркнул, что несмотря на современное техническое оснащение, в пограничном деле основой остается человек. Именно от профессионализма каждого из них напрямую зависит надежность охраны государственных рубежей. Клятву на верность принесли более 800 человек нового пополнения. После обучения по различным воинским специальностям зеленые береты приступят к непосредственной охране рубежа.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Ребята хотят служить, у ребят глаза горят освоить воинскую специальность. В этом году кампания прошла организованно. Накануне мы отобрали достойных людей, ведь не каждому гражданину дано право ходить по первым метрам нашей земли.
80 лет с начала войны - повод для памяти и, скорее, импульс к защите истории, которую порой пытаются исковеркать или попросту перевернуть. Принизить героев и саму Победу. У нас против фальсификаци есть неоспоримое по своей духовной силе оружие - ветераны! Когда говорят живые свидетели, не слышно никаких псевдоисториков. Отрадно слышать, что и многие новобранцы - настоящие патриоты своей Родины.
Обороняя ушедший день, белорусы остаются солдатами памяти и долга. Ведь когда нет опоры, под ногами и в сердце, не построишь страну. Если в армии это понимание приходит, человек остается защитником Отечества навсегда.
После окончания торжественного мероприятия военнослужащие нового пополнения отправятся в свое первое увольнение. Впереди у новобранцев учеба, участие в маневрах, а также все то, что сами военные называют армейскими буднями.
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Военная присяга - это обещание защищать свою страну, своих родных и те ценности, которые мы сохраняем и передаем из поколения в поколение. Клятву на верность Родине...
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