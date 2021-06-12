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Забег на выживание Bison Race прошел Логойском районе

12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Непреодолимые лесные чащи в рельефных логойских возвышенностях, гонки разной степени сложности, в программе и детские дистанции. На финише забега на выживание Bison Race оказываются самые стойкие. 

Андрей Козлов продолжит. За сутки до старта очередного "Бизона", куда ни ковидные проблемы, ни логистические неурядицы не помешали заявиться гостям из России, Украины, Китая, Чехии, Латвии, Польши, Казахстана и Турции, трасса была полностью готова. В логойские возвышенности и перепады горных высот едут именно из-за сложности гонки. Выражение "на выживание" характерно. Пройти все и выйти сухим из воды невозможно.

Даже наша камера GoPro напряжения не выдержала. Но если техника ломается, то сильного духом человека сломать невозможно. Очень важное замечание от гостьи из России: именно препятствия для верхнего плечевого корпуса для многих становятся непреодолимыми. Просто взять и с наскока пройти дистанцию от и до невозможно. Если сильные ноги позволяют пробежать по резким подъемам и спускам, то эти испытания не для новичков. 

На гонки всех трех дней заявились около 1 500 бегунов

На соревнования смогли добраться гости из разных европейских стран. 
 

Якуб Завистовски, участник забега Bison Race (Польша):
Я приезжаю к вам, поскольку трасса здесь действительно невероятно сложная. И чем сложнее, тем больше мне нравится. Очень сложно, и ваша гонка, по моему мнению, одна из самых сложных в Европе.Забег на выживание Bison Race прошел Логойском районе

Детские забеги в рамках Bison Race 

 
Конечно, укороченные в длине дистанции, но непростые в препятствиях - детские забеги также состоялись в Логойске. По каждому движению видно, что целое поколение растет совершенно подготовленным к подобному виду отдыха.

Ну а для любителей белорусской архитектурной и природной романтики отметим, что в сентябре проверить себя на выносливость и силу духа можно будет в гонке на выживание в антураже прекрасного Несвижского замка. 

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Непреодолимые лесные чащи в рельефных логойских возвышенностях, гонки разной степени сложности, в программе и детские дистанции. На финише забега на выживание Bison...
 
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