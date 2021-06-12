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Забег на выживание Bison Race прошел Логойском районе
12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Непреодолимые лесные чащи в рельефных логойских возвышенностях, гонки разной степени сложности, в программе и детские дистанции. На финише забега на выживание Bison Race оказываются самые стойкие.
Детские забеги в рамках Bison Race
Конечно, укороченные в длине дистанции, но непростые в препятствиях - детские забеги также состоялись в Логойске. По каждому движению видно, что целое поколение растет совершенно подготовленным к подобному виду отдыха.
Ну а для любителей белорусской архитектурной и природной романтики отметим, что в сентябре проверить себя на выносливость и силу духа можно будет в гонке на выживание в антураже прекрасного Несвижского замка.
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Непреодолимые лесные чащи в рельефных логойских возвышенностях, гонки разной степени сложности, в программе и детские дистанции. На финише забега на выживание Bison...
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