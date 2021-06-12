ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал Кобрин

12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Третий, финальный день фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал парк имени Суворова в Кобрине. Олимпийский квест, вокальный конкурс и гала-концерт в финале программы. Национальной олимпийский комитет Беларуси совместно с партнерами продолжает удивлять жителей райцентров Беларуси своей программой. 

Рассказывает Станислав Липский.  Сотни улыбок, вагон угощений на любой вкус, музыкальная программа и 21 вид спорта в рамках олимпийского квеста - это лишь малая часть фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу" в Кобрине. Правда, стать участником олимпийского квеста можно в случае, если вам еще не исполнилось 15 лет. И несмотря на этот факт, желающих  проявить себя в том или ином виде спорта хоть отбавляй. Верим, что кто-то из этих ребят в будущем пополнит ряды национальных сборных. 

Парк имени Суворова превратился в большую интерактивную площадку 

"Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал Кобрин


Но не только спортом едины. Разумеется, активности на любой вкус организаторы предлагают и взрослым: начиная от дегустаций и заканчивая семинаром-практикумом по олимпийскому образованию. Фестиваль проходил в городе на протяжении трех дней. Экскурсии, круглые столы, различные тематические семинары - спектр программы широкий.

"Вытокi" - это историко-культурная площадка, которая объединяет людей разных интересов и возрастов

"Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал Кобрин


Цель фестиваля - показать, а для кого-то открыть местные бренды и достижения, а Брестчине есть чем гордиться. Вокальный конкурс - еще одна изюминка фестиваля. Гала-концерт - яркая точка праздника в Кобрине, а вишенка на торте - дискотека под открытым небом. Праздник культуры и спорта однозначно получился, собственно, как и в Лиде, и в Орше.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий, финальный день фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал парк имени Суворова в Кобрине. Олимпийский квест, вокальный конкурс и гала-концерт в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вся правда о террористическом плане "Перамога" - в рубрике "Площадка"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by