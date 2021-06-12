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"Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал Кобрин
12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Третий, финальный день фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал парк имени Суворова в Кобрине. Олимпийский квест, вокальный конкурс и гала-концерт в финале программы. Национальной олимпийский комитет Беларуси совместно с партнерами продолжает удивлять жителей райцентров Беларуси своей программой.
"Вытокi" - это историко-культурная площадка, которая объединяет людей разных интересов и возрастов
Цель фестиваля - показать, а для кого-то открыть местные бренды и достижения, а Брестчине есть чем гордиться. Вокальный конкурс - еще одна изюминка фестиваля. Гала-концерт - яркая точка праздника в Кобрине, а вишенка на торте - дискотека под открытым небом. Праздник культуры и спорта однозначно получился, собственно, как и в Лиде, и в Орше.
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Третий, финальный день фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал парк имени Суворова в Кобрине. Олимпийский квест, вокальный конкурс и гала-концерт в...
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