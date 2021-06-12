Источник материала: БT

Через инициативу - план "Перамога" - экстремисты собирают полную информацию о регистрируемых





Один из предателей - Александр Азаров





Еще один персонаж - создатель спортивного портала sports.ru, tribuna.by Дмитрий Навоша

Предатели уверяют, что их новый проект безопасен. Это ложь. Никакой анонимности там нет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вся правда о террористическом плане "Перамога" - в рубрике "Площадка" Поставить на колени Беларусь пытались весь прошлый год. Не получилось. Чтобы оправдаться перед западными кураторами, беглые лидеры протеста заявляют о новом...

Поставить на колени Беларусь пытались весь прошлый год. Не получилось. Чтобы оправдаться перед западными кураторами, беглые лидеры протеста заявляют о новом сетевом проекте под громким названием "Перамога". Экстремисты призывают включаться в подпольное движение, вербовать родных, друзей, знакомых, создавать бандформирования и участвовать в спецоперациях. Только вот обещанная анонимность в таком проекте оказалась ложью.Вся правда о террористической инициативе - в авторской рубрикеКроме прочих сведений, узнают, готов ли человек по приказу в составе группы участвовать в спецоперациях, готов ли объявить свое рабочее место, здание "опорным пунктом". Призывают вербовать родных, друзей, знакомых. Что это за проект на самом деле, рассказал начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Андрей Паршин.Беглые предатели вроде бывших силовиков Азарова и Лупоносова не скрывают: план "Перамога" - очередной сценарий с конкретным набором деструктивных действий. Общая цель - попытка госпереворота. Так говорят они. План поддержала и недооппозиция, ныне содержанка иностранных государств. Все это - реальные уголовные статьи. С одной стороны. С другой, "план" - новая возможность для выкачивания денег из зарубежных спонсоров, аналог предыдущих инициатив.Кто стоит за этой? Экстремистский западный проект BYPOL. По его приказу должны были действовать формируемые в Беларуси группировки. Сегодня многие инициативы, большинство деструктивных каналов объединены в одну - созданную за рубежом площадку "Инфопойнт". Теперь по лицам.Тот самый, которого когда-то выгнали из ГУБОПа как абсолютно безответственного и бесполезного человека. Вскоре Азарова попросили и из милицейского вуза. Сейчас предатель нашел себя в BYPOL среди таких же преступников. В видеообращениях признается, что он - один из тех, кто призывает к мобилизации, готовит "спящее подполье", ожидая повторения августа 2020-го. Это, мол, будут организованные протесты. Кстати, по мнению психологов, Азаров крайне не уверен в себе и в том, что говорит. Параллельно шлет бывшим коллегам сообщения, упрашивая поговорить. Те посылают предателя по известному адресу. Но об этом трусливый Азаров не расскажет.Он тоже из экстремистской организации BYPOL. Координирует работу деструктивных формирований, сидя в Испании. Пытался оказывать давление на спортивную сферу, стоял за формированием санкционно-расстрельных списков. Фамилию Навоши вскользь упомянул в интервью на ОНТ Протасевич.Говорил Протасевич и про Даниила Богдановича, мол, с ним накануне задержания был личностный конфликт. Известно, что долгое время Богданович прятался под никами Куратор, John. Куратор - глава "ЧКБ" и псевдоагентства "Инфопойнт". Именно он -один из тех, кто давал указания публиковать сведения детей и жен силовиков, курировал финансирование ряда экстремистских структур. Напрямую подчиняется Франаку Вечерко.Не успели преступники запустить чат-бот плана "Перамога", как оперативники стали устанавливать одного зарегистрировавшегося за другим. Сотрудникам уже известны сотни человек. Многие из них - из других государств. Да, беглые за границей, их не волнует, что отвечать придется белорусам, которых они толкают на преступление.Например, минчанина Александра Плешкова задержали на следующий день после регистрации. Человеку 39 лет. Наркоман, участник августовских беспорядков, подписан на экстремистские телеграм-каналы. В квартире - рации, классический змагарский свинарник и пистолет, из которого грозился "мочить ментов". Это один из примеров провокаций преступников. Кстати, в своих разговорах они называют людей, извините, "мясом", которое надо двигать в ту или иную сторону. Толкают их на преступления.Однако почему плодятся такие проекты, как план "Перамога"? Все просто: из предыдущих инициатив, преступных телеграм-каналов подписчики уходят, публикуемая информация в 90 процентах случаев - ложь. Плюс утечка данных и задержания. Вот и создаются якобы новые и безопасные площадки.В общем, не верьте этим предателям. До добра не доведут, а вот до колонии - вполне.