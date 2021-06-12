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Минск присоединился к празднованию Дня многонациональной России
12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Богатая общая история, кровные семейные узы и ответственность за сохранение мира - именно это объединяет белорусов и россиян. Сегодня Минск присоединился к празднованию Дня многонациональной России. В нашей стране на постоянной основе живут более 110 тысяч россиян, и все они чувствуют себя как дома, в том числе благодаря взаимному уважению двух народов. А еще наши страны вместе сохраняют историческую память. Сегодня в Минск доставили капсулу с землей воинов, которые защищали наш общий дом во времена Крымской войны.
Сегодня в крипте Всехсвятского храма-памятника заложили капсулу с землей с мест упокоения белорусов, павших при первой осаде Севастополя в годы Крымской войны. Круг замкнулся, воины наконец-то вернулись домой. Шесть полков - Брестский, Минский, Полоцкий, Могилевский, Белостокский, Витебский - в составе русской армии защищали Крым, Кавказ, Дунай. 6 тысяч белорусов пали в тех сражениях.
День России отмечают в Минске
Субботний день в белорусской столице с праздничным настроением с самого утра. Этому благоволит погода, обещанная гроза в полдень отменяется под аккомпанемент всем знакомых русских песен и национальных танцев. На площади Свободы сегодня колорит русских традиций от российских диаспор Беларуси. Кстати, в нашей стране постоянно проживает более 110 тысяч россиян. Все они любят Синеокую и гордятся ею. Все это нам удалось сохранить благодаря взаимному уважению к традициям двух стран и, конечно, общей истории. И это, кстати, не только про политику отношений, но и прежде всего про родство двух стран.
Россияне в Беларуси как дома, дома и белорусы, живущие в России
Не это ли то, что формирует братство наших стран?! Мы готовы вместе защищать общие рубежи, сострадать и протягивать друг другу руку помощи - сегодня, в эпоху политического дальтонизма, это особенно важно. Это в глазах каждого из собравшихся, этому учит история, пережитая совместно.
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Богатая общая история, кровные семейные узы и ответственность за сохранение мира - именно это объединяет белорусов и россиян. Сегодня Минск присоединился к...
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