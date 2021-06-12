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Минск присоединился к празднованию Дня многонациональной России

12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Богатая общая история, кровные семейные узы и ответственность за сохранение мира - именно это объединяет белорусов и россиян. Сегодня Минск присоединился к празднованию Дня многонациональной России. В нашей стране на постоянной основе живут более 110 тысяч россиян, и все они чувствуют себя как дома, в том числе благодаря взаимному уважению двух народов. А еще наши страны вместе сохраняют историческую память.  Сегодня в Минск доставили капсулу с землей воинов, которые защищали наш общий дом во времена Крымской войны.

Екатерина Тихомирова продолжит. Братство не только в корнях, но и по крови. Под такой эгидой Минск сегодня отмечает День многонациональной России. Нас связывают не только исторические события, в которых и русские, и белорусы, и другие народности плечом к плечу стояли перед ликом общего врага, но и ответственность по сохранению общей многовековой истории.

Минск присоединился к празднованию Дня многонациональной России


Сегодня в крипте Всехсвятского храма-памятника заложили капсулу с землей с мест упокоения белорусов, павших при первой осаде Севастополя в годы Крымской войны. Круг замкнулся, воины наконец-то вернулись домой. Шесть полков - Брестский, Минский, Полоцкий, Могилевский, Белостокский, Витебский - в составе русской армии защищали Крым, Кавказ, Дунай. 6 тысяч белорусов пали в тех сражениях. 

Роман Чегринец, глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма":
Очень много людей приняло участие в этих боевых действиях. Они были кровавые, страшные. Более 6 тысяч белорусов тогда погибло, и они похоронены в Симферополе.  Наша задача - сформировать правильное понимание общеисторической памяти у нашей молодежи, не допустить волнений на наших улицах, не допустить провокаций. Все это должно идти от истоков, от истоков нашей общей памяти. 

Трепет перед историей наших народов - один из элементов, на которых сегодня базируется братство отечеств. Мы жили под одной крышей, теперь каждый суверенен, но история народов едина, значит един и долг - не дать замарать то, что было добыто кровью и потом наших предков. 

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Мы должны знать и помнить нашу историю. И до тех пор, пока мы ее помним, у нас есть будущее. То, что это событие совпало с Днем России, лишний раз подтверждает преемственность истории. Мы должны защищать нашу историческую память, нашу правду, не замалчивать наши поражения, исправлять их и никому не позволять запятнать, замарать или, так скажем, "зафотошопить" наши победы.Минск присоединился к празднованию Дня многонациональной России

День России отмечают в Минске

 
Субботний день в белорусской столице с праздничным настроением с самого утра. Этому благоволит погода, обещанная гроза в полдень отменяется под аккомпанемент всем знакомых русских песен и национальных танцев. На площади Свободы сегодня колорит русских традиций от российских диаспор Беларуси. Кстати, в нашей стране постоянно проживает более 110 тысяч россиян. Все они любят Синеокую и гордятся ею. Все это нам удалось сохранить благодаря взаимному уважению к традициям двух стран и, конечно, общей истории. И это, кстати, не только про политику отношений, но и прежде всего про родство двух стран. 

Россияне в Беларуси как дома, дома и белорусы, живущие в России

Не это ли то, что формирует братство наших стран?! Мы готовы вместе защищать общие рубежи, сострадать и протягивать друг другу руку помощи - сегодня, в эпоху политического дальтонизма, это особенно важно. Это в глазах каждого из собравшихся, этому учит история, пережитая совместно. 

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Теги: Минск
 
 
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Богатая общая история, кровные семейные узы и ответственность за сохранение мира - именно это объединяет белорусов и россиян. Сегодня Минск присоединился к...
 
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