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Крепкая экономика, которую решили разрушить по надуманным причинам - мнение экспертов "Клуба редакторов"

12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крепкая экономика,  которую решили разрушить по надуманным причинам. Такое мнение высказали эксперты "Клуба редакторов" на "Беларусь 1". Цель западноевропейских стран - полностью подмять под себя наши производства и самые лакомые заводы. Однако тактика санкций плохо сработает из-за готовности союзников (прежде всего России) поддержать нас. Москва уже договорилась с Минском о пересмотре многих контрактов в сторону увеличения закупок. 

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Крепкая экономика,  которую решили разрушить по надуманным причинам. Такое мнение высказали эксперты "Клуба редакторов" на "Беларусь 1". Цель западноевропейских...
 
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