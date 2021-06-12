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Крепкая экономика, которую решили разрушить по надуманным причинам. Такое мнение высказали эксперты "Клуба редакторов" на "Беларусь 1" . Цель западноевропейских стран - полностью подмять под себя наши производства и самые лакомые заводы. Однако тактика санкций плохо сработает из-за готовности союзников (прежде всего России) поддержать нас. Москва уже договорилась с Минском о пересмотре многих контрактов в сторону увеличения закупок.



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