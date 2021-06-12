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Н. Гростиньш: ЕС действует в интересах крупных корпораций
12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Санкционное давление и антибелорусская риторика коллективного Запада связаны с лоббистской деятельностью крупных европейских корпораций. Такое мнение каналу
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Санкционное давление и антибелорусская риторика коллективного Запада связаны с лоббистской деятельностью крупных европейских корпораций. Такое мнение каналу...
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