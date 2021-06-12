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Н. Гростиньш: ЕС действует в интересах крупных корпораций

12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкционное давление и антибелорусская риторика коллективного Запада связаны с лоббистской деятельностью крупных европейских корпораций. Такое мнение каналу "Беларусь 1" высказал латвийский политолог,  лидер партии "Центр" Нормунд Гростиньш. 

По словам эксперта, Запад всегда видел в Беларуси серьезного конкурента, а принципы демократии и благосостояние белорусского народа его никогда не интересовали.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия):
Эта внешняя политика проводится однозначно, исходя из интересов крупных европейских корпораций и крупных европейских государств. ЕС действует не на благо народа, не на благо христианских ценностей. ЕС - это организация, которая действует в интересах крупных корпораций и крупных стран, и эти интересы продвигаются через квалифицированное лоббирование, то есть никакая подтанцовка у границ Литвы  с БЧБ-флагами или другая оппозиционная подтанцовка на экономические решения не влияет, они просто являются дизайном. А что касается экономических решений, то они будут применяться по примеру авиационных. Европейская авиационная отрасль очень пострадала от COVID-кризиса, она в минусе огромном, как airBaltic. Они санкциями против Белавиа убрали конкурента у себя на cвоем рынке.
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Санкционное давление и антибелорусская риторика коллективного Запада связаны с лоббистской деятельностью крупных европейских корпораций. Такое мнение каналу...
 
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