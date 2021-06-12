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Беларусь сохранила стабильность, но беглых это не устраивает. Ради картинки свои представления они развернули уже не в республике, а начали пробовать на прочность полицию в Литве и Польше. Шабаш устроили у границ с Беларусью. Задача этих оппозиционеров - ограничить передвижение фур. Но самое главное - обратить на себя в очередной раз внимание Европарламента и снова просить санкции для собственного народа.



О цепочке беглые - санкции - Европарламент авторская рубрика Ксении Лебедевой.