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О цепочке беглые - санкции - Европарламент авторская рубрика Ксении Лебедевой
12.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь сохранила стабильность, но беглых это не устраивает. Ради картинки свои представления они развернули уже не в республике, а начали пробовать на прочность полицию в Литве и Польше. Шабаш устроили у границ с Беларусью. Задача этих оппозиционеров - ограничить передвижение фур. Но самое главное - обратить на себя в очередной раз внимание Европарламента и снова просить санкции для собственного народа.
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Беларусь сохранила стабильность, но беглых это не устраивает. Ради картинки свои представления они развернули уже не в республике, а начали пробовать на прочность...
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