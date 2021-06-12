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Александр Ярошенко о "Великом камне" в проекте "Вопрос номер один"
13.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Инновации для белорусской промышленности будущего. Кто делает промышленную "погоду" в "Великом камне"? Повлияла ли на логистику антибелорусская риторика Запада? Так ли хороша наполненность парка резидентами? И зачем и без того льготной территории новые преференции? В проекте
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Инновации для белорусской промышленности будущего. Кто делает промышленную "погоду" в "Великом камне"? Повлияла ли на логистику антибелорусская риторика Запада?...
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