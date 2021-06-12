Источник материала: БT

Инновации для белорусской промышленности будущего. Кто делает промышленную "погоду" в "Великом камне"? Повлияла ли на логистику антибелорусская риторика Запада? Так ли хороша наполненность парка резидентами? И зачем и без того льготной территории новые преференции? В проекте "Вопрос номер один" в субботу подымаем самые актуальные темы недели.







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