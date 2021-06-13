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Лукашенко улетел из Минска в регионы
13.06.2021 12:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящей неделе будет работать в Могилевской и Витебской области, об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.
"Президент уже здесь", - сообщил Пул Первого.
Напомним, что на минувшей неделе на совещании у главы государства обсуждалась тема развития Орши (Витебская область) и прилегающих к ней территорий. Эта тема стала последней для управляющего делами президента Виктора Шеймана - в этот же день, 11 июня,
В начале года глава государства
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Детали предстоящей поездки не раскрываются - известно, что глава государства посетит Могилевскую и Витебскую области.
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