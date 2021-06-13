Лукашенко улетел из Минска в регионы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящей неделе будет работать в Могилевской и Витебской области, об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

"Президент уже здесь", - сообщил Пул Первого.

Напомним, что на минувшей неделе на совещании у главы государства обсуждалась тема развития Орши (Витебская область) и прилегающих к ней территорий. Эта тема стала последней для управляющего делами президента Виктора Шеймана - в этот же день, 11 июня, стало известно о его отставке .

В начале года глава государства поручил руководству Могилевской области вывести ее на определенный уровень "в хвосте плестись Могилевская область не должна". Тогда он уточнил, что проделанную в регионе работу нельзя назвать впечатляющей, но при этом она находится на достаточно высоком уровне.

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