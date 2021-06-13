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Белорусские парламентарии продолжают обращаться к международному сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию. Депутаты всех уровней и сенаторы призывают к открытому и откровенному диалогу, а не к разрыву отношений.

Елена Леонович, депутат Витебского городского Совета депутатов, главврач Витебского областного клинического роддома:

Направлено в первую очередь на дестабилизацию обстановки у нас в Беларуси. И в принципе это продолжение тех мероприятий, которые были направлены уже в 2020 году. Человек, забота о гражданах нашей страны, забота о будущем поколении, о детях - это является неотъемлемой частью государственной политики нашего государства и всей вертикали власти, которая находится как на верху, так и на местах. Мы заботимся, мы думаем о том, чтобы наша страна была независимой.