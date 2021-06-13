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А. Ярошенко: "Великий камень" станет Меккой для туристов

13.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Логистическую ценность индустриального парка "Великий камень" как узла на пути с Востока на Запад никто не ставит под сомнение. Санкции и антибелорусская риторика не изменят статус связующего звена для бизнеса Европы и Азии. Такую уверенность выразил глава администрации "Великого камня" Александр Ярошенко в проекте "Вопрос номер один". Этим фактом обусловлен стабильный интерес к работе на белорусской площадке, в том числе европейского бизнеса. И этот интерес не сбила даже пандемия. Топ-менеджер назвал темпы наполнения парка резидентами даже выше среднемировых по итогам минувшего и нынешнего года.

В планах сделать "Великий камень" Меккой для туристов, в том числе построить на этой территории Диснейленд китайского образца. Спустя 5-7 лет это будет полноценный город с хорошим туристическим потоком, уверен Александр Ярошенко.

 
 
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Логистическую ценность индустриального парка "Великий камень" как узла на пути с Востока на Запад никто не ставит под сомнение. Санкции и антибелорусская риторика...
 
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