Источник материала: БT

Логистическую ценность индустриального парка "Великий камень" как узла на пути с Востока на Запад никто не ставит под сомнение. Санкции и антибелорусская риторика не изменят статус связующего звена для бизнеса Европы и Азии. Такую уверенность выразил глава администрации "Великого камня" Александр Ярошенко в проекте "Вопрос номер один". Этим фактом обусловлен стабильный интерес к работе на белорусской площадке, в том числе европейского бизнеса. И этот интерес не сбила даже пандемия. Топ-менеджер назвал темпы наполнения парка резидентами даже выше среднемировых по итогам минувшего и нынешнего года.

В планах сделать "Великий камень" Меккой для туристов, в том числе построить на этой территории Диснейленд китайского образца. Спустя 5-7 лет это будет полноценный город с хорошим туристическим потоком, уверен Александр Ярошенко.