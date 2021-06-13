Торжественный выпуск учащихся прошел в лицее при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси

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Торжественный выпуск учащихся состоялся в специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. Дипломы получили 44 лицеиста. 2 из них отмечены дипломами с отличием. Выпускники станцевали прощальный вальс и организовали показательные выступления. Генеральный секретарь Совета безопасности и министр МЧС Беларуси поздравил лицеистов и вручил денежные сертификаты на укрепление материально-технической базы лицея. Это учреждение для страны имеет стратегическое значение: за 17 лет выпустило более полутысячи человек, большинство из которых теперь работает в силовых структурах. Сейчас в лицее 261 учащийся. В последние годы при наборе особое внимание сиротам и детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:



Из 44 мальчишек данного выпуска 25 ребят идут и поступают, продолжают учиться в Университете гражданской защиты. А 12 мальчишек изъявили желание поступать в различные учреждения системы обеспечения национальной безопасности. Т.е. это те ребята, которые наденут в различных силовых структурах погоны и будут защищать свою родину на различных участках.

Александр Максимов, выпускник специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси:

Поступил я в лицей по примеру своего отца. Отец работал водителем в пожарной части, но уже на пенсии. Я хочу его перерасти. Мне кажется, это гордость для отца, когда сын превосходит в чем-то. Да, я связываю себя с профессией спасателя, поступаю в Университет гражданской защиты. Я считаю, что это престижная работа, не просто работа, а призвание.

Молодые лейтенанты по традиции попрощались со знаменем учебного заведения, в последний раз прошли маршем в общем строю и после команды "Вольно" подбросили в небо фуражки.