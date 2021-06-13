ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торжественный выпуск учащихся прошел в лицее при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси

13.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Торжественный выпуск учащихся состоялся в специализированном лицее   при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. Дипломы получили 44 лицеиста. 2 из них отмечены дипломами с отличием. Выпускники станцевали прощальный вальс и организовали показательные выступления. Генеральный секретарь Совета безопасности и министр МЧС Беларуси поздравил лицеистов и вручил денежные сертификаты на укрепление материально-технической базы лицея. Это учреждение для страны имеет стратегическое значение: за 17 лет выпустило более полутысячи человек, большинство из которых теперь работает в силовых структурах. Сейчас в лицее 261 учащийся. В последние годы при наборе особое внимание сиротам и детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

Из 44 мальчишек данного выпуска 25 ребят идут и поступают, продолжают учиться в Университете гражданской защиты. А 12 мальчишек изъявили желание поступать в различные учреждения системы обеспечения национальной безопасности. Т.е. это те ребята, которые наденут в различных силовых структурах погоны и будут защищать свою родину на различных участках.

Александр Максимов, выпускник специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси: 

Поступил я в лицей по примеру своего отца. Отец работал водителем в пожарной части, но уже на пенсии. Я хочу его перерасти. Мне кажется, это гордость для отца, когда сын превосходит в чем-то. Да, я связываю себя с профессией спасателя, поступаю в Университет гражданской защиты. Я считаю, что это престижная работа, не просто работа, а призвание.

Молодые лейтенанты по традиции попрощались со знаменем учебного заведения, в последний раз прошли маршем в общем строю и после команды "Вольно" подбросили в небо фуражки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественный выпуск учащихся состоялся в специализированном лицее   при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. Дипломы получили 44 лицеиста. 2 из них...
 
Новости дня
Новости общества
 
Патриотическое воспитание молодежи: защитить умы школьников от атак из телеграм-каналов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by