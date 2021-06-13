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Патриотическое воспитание молодежи: защитить умы школьников от атак из телеграм-каналов
13.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня как никогда важно патриотическое воспитание молодежи, ведь умы молодых людей подвергаются массированной атаке со стороны деструктивных телеграм-каналов, где историю старательно пытаются переписать. А народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. На базе ГУВД Мингорисполкома и УВД администрации Первомайского района создан спортивно-патриотический отряд "Герои", где со школьниками проводят мероприятия патриотического воспитания.
Помимо экскурсий по памятным местам и мемориальным комплексам, таким как Хатынь, "Линия Сталина", ребят ждут спортивные соревнования и экскурсии в центр безопасности МЧС, а также занятия по дорожной безопасности.
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Сегодня как никогда важно патриотическое воспитание молодежи, ведь умы молодых людей подвергаются массированной атаке со стороны деструктивных телеграм-каналов,...
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