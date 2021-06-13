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Беларусь отмечает День работников легкой промышленности

13.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, один из локомотивов экономики страны каждый год выходит на более качественный уровень. Технологическое производство модернизируется, а вместе с ним постоянно расширяется ассортимент и география рынков сбыта. Самый крупный представитель отрасли в стране - концерн "Беллегпром". Он объединяет около 70 организаций, где работает более 30 тысяч человек. Ежегодно предприятия концерна выпускают продукцию на сумму около 700 миллионов долларов. Почти 60 % идет на экспорт.

За 4 месяца нынешнего года по поставкам за рубеж прибавили 15 % к аналогичному периоду 2020. Заработали более 142 миллионов долларов. Сегодня товары белорусской легкой промышленности   нашли своих покупателей в 48 странах.

Легкая промышленность играет особую роль в импортозамещении и насыщении внутреннего рынка качественной продукцией, в том числе обеспечивает безопасность граждан.

 
 
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Несмотря на сложности, связанные с пандемией, один из локомотивов экономики страны каждый год выходит на более качественный уровень. Технологическое производство...
 
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