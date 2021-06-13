Парламентарии обращаются к международному сообществу с призывом непредвзято оценить ситуацию вокруг нашей страны

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Белорусские парламентарии продолжают обращаться к международному сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию. Депутаты всех уровней и сенаторы призывают к открытому и откровенному диалогу, а не к разрыву отношений.

Евгений Левшик, депутат Гродненского городского Совета депутатов:



Сегодня в условиях такого беспрецедентного давления на Беларусь со стороны руководителей отдельных государств мы выражаем в своей демократической стране волю народа. Потому что если подойти к каждому жителю города Гродно, мы узнаем, что люди против этих санкций, против таких двойных стандартов, против такой игры в отношении Республики Беларусь.