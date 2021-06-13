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Белорусские спасатели готовятся к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

13.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские спасатели показали высокий уровень подготовки по пожарно-спасательному спорту. В Минске завершились международные соревнования огнеборцев. Наша команда заняла первое место в общекомандном международном зачете, оставив позади спасателей из России. Причем первыми оказались как мужская, так и женская команды. В республиканском зачете лучшими в стране стали спасатели Минской области.

Владимир Ващенко, председатель исполкома Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта:

Мы сегодня начинаем готовить спортсменов с юного возраста. С 12 лет ребята начинают тренироваться, чтобы достичь высот, То, что они сегодня показывают, это несоизмеримые результаты и огромный труд и спортсменов, и тренеров. И мы горды тем, что первые чемпионы мира остаются в строю, хотя прошло почти 20 лет. Их работа позволяет достигать высоких результатов

Лучшие спасатели Беларуси по итогу этих соревнований представят нашу страну на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. В этом году первенство пройдет в Казахстане.


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Теги: Минск
 
 
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Белорусские спасатели показали высокий уровень подготовки по пожарно-спасательному спорту. В Минске завершились международные соревнования огнеборцев. Наша...
 
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