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Леониду Тараненко - 65 лет
13.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Множество высоких титулов и почти два десятка рекордов. Имя белорусского тяжелоатлета Леонида Тараненко известно всему миру. Сегодня прославленный атлет празднует 65 лет. С юбилеем олимпийского чемпиона поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что Леонида Тараненко знают и ценят как непревзойденного атлета на помосте, настоящего товарища в жизни и мудрого наставника для молодых. "Ваше имя сильнейшего человека планеты, выдающегося сына белорусской земли навсегда вписано в историю мирового спорта", - подчеркнул Президент.
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Множество высоких титулов и почти два десятка рекордов. Имя белорусского тяжелоатлета Леонида Тараненко известно всему миру. Сегодня прославленный атлет...
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