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Ольга Нефедова расскажет о премьере в Купаловском театре сегодня в "Главном эфире"

13.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Национальный бренд страны - Купаловский театр -   сыграет "Женитьбу" по мотивам пьесы Гоголя. Это четвертый спектакль в возрожденной афише.

О премьере в эксклюзивном интервью рассказала Ольга Нефедова. Уже официально художественный руководитель театра ответила на вопрос оппозиционных каналов, "наплакала" ли эту должность, рассказала, как удается под инфоблокадой заново и успешно в преддверии 101 сезона собирать Купаловский, порассуждала насчет громкого ухода бывших коллег, которому скоро год.

Ольга Нефедова художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы:

Для меня это не было каким-то открытием, я не поглядывала вожделенно на кабинет. Зашла в кабинет худрука намного позже после объявления. Т.е. я опять же провожу свое время, постепенно решая какие-то моменты у себя в гримерке. У меня не было это идеей фикс всей моей жизни. Понимаете, какой момент возник: кто, если не ты. И надо было брать эту ответственность после того, как наши коллеги бывшие сами уволились. Их никто не увольнял. Сидеть и смотреть на все это безобразие невозможно было

Откровенное интервью худрука Купаловского Ольги Нефедовой смотрите сегодня в финале "Главного эфира".


 
 
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Национальный бренд страны - Купаловский театр -   сыграет "Женитьбу" по мотивам пьесы Гоголя. Это четвертый спектакль в возрожденной афише. О премьере в...
 
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