Дорожники столицы охлаждают улицы водой для сохранения целостности дорожного полотна

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Работают над созданием более комфортных условий движения пешеходов и водителей дорожные службы. Летом спецтехника охлаждает асфальт на транспортных артериях. Это необходимая процедура для сохранения целостности дорожного полотна. Также технология позволяет очистить микротрещины в покрытии от мусора.

Эти же машины после захода солнца дают напиться растениям. Техника поливает клумбы и деревья вдоль дорог.