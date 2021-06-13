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Дорожники столицы охлаждают улицы водой для сохранения целостности дорожного полотна
13.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Работают над созданием более комфортных условий движения пешеходов и водителей дорожные службы. Летом спецтехника охлаждает асфальт на транспортных артериях. Это необходимая процедура для сохранения целостности дорожного полотна. Также технология позволяет очистить микротрещины в покрытии от мусора.
Эти же машины после захода солнца дают напиться растениям. Техника поливает клумбы и деревья вдоль дорог.
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Работают над созданием более комфортных условий движения пешеходов и водителей дорожные службы. Летом спецтехника охлаждает асфальт на транспортных артериях....
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