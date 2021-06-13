ГАИ столицы усиливает контроль за детьми в летний период

Источник материала: БT

Только в Минске в этом году под колеса авто попало более 40 несовершеннолетних. Автоинспекторы советуют водителям как можно быстрее перестроиться на более спокойный и аккуратный стиль вождения. Ведь у пешеходных переходов и жилых зон все больше детей, которые не всегда смотрят по сторонам. Особое внимание ГАИ обращает на движение во дворах. По статистике, именно на этих территориях происходит большое количество наездов.

На улицах появляется все больше велосипедов, самокатов и моноколес, за рулем которых школьники. Для них у автоинспекторов ряд рекомендаций: спешиваться на пешеходных переходах, ездить только по тротуарам и велодорожкам и использовать шлемы, наколенники и налокотники.