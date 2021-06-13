Лучшего озеленителя выбрали в Минске

Источник материала: БT

Состязание красок. Лучшего озеленителя выбирали в столице. Конкурс "Минский мастер - 2021" среди рабочих зеленого строительства в этом году вернулся в Центральный парк им. М. Горького. В составе команд - профессионалы из всех районов. Соревновались они не только в мастерстве, но и в креативе! На площадке можно было увидеть цветочные ветряные мельницы, сцены из известных сказок и даже фонтаны.



По итогам конкурса лучшая цветочная композиция - у Московского района столицы. А приз за самое креативное решение получил Зеленстрой Заводского района.



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